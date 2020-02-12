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يواصل الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثالث على التوالي؛ مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالعاصمة الأردنية عمّان.
وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة، شملت 70 حالة في عيادة العظام، و68 حالة في عيادة الجلدية، و19 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، و34 حالة في عيادات القلب، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ 77 حالة جرى التعامل معها فورًا.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر لمدة أسبوع، يقدم خلالها الفريق التطوعي للمركز خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 06:04 PM
من خلال الفريق الطبي التطوعيمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
يواصل الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثالث على التوالي؛ مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالعاصمة الأردنية عمّان.
وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة، شملت 70 حالة في عيادة العظام، و68 حالة في عيادة الجلدية، و19 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، و34 حالة في عيادات القلب، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ 77 حالة جرى التعامل معها فورًا.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر لمدة أسبوع، يقدم خلالها الفريق التطوعي للمركز خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-
، مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري ،
المصدر : الخليج 365
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