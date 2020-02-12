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شاركت قوات الأمن السعودية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتستعرض "الخليج 365" مجموعة من الصور لقوات الأمن السعودية خلال التمرين، الذي تشارك فيه بقوة أمنية متخصص، بهدف تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.
يُذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ، الموافق للعشرين من فبراير 2020م.
قوات الأمن السعودي التمرين التعبوي الخليجي بالإمارات أمن الخليج العربي2
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 06:01 PM
يهدف لتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركةشاهد.. مشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين التعبوي الخليجي بالإمارات
شاركت قوات الأمن السعودية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتستعرض "الخليج 365" مجموعة من الصور لقوات الأمن السعودية خلال التمرين، الذي تشارك فيه بقوة أمنية متخصص، بهدف تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.
يُذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ، الموافق للعشرين من فبراير 2020م.
، شاهد.. مشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين التعبوي الخليجي بالإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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