، محافظ جدة يرعى افتتاح مؤتمر "رؤية لأجيال واعدة".. الاثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى تعزيز بيئة آمنة صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا للطفل

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، الاثنين المقبل، افتتاح مؤتمر "رؤية لأجيال واعدة" الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية الطب قسم طب الأطفال، ولجنة حماية الطفل من العنف والإيذاء بالمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وهيئة حقوق الإنسان؛ وذلك بمشاركة قطاعات قوى الأمن ووزارة التعليم.

وتأتي هذه الرعاية نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى تعزيز بيئة آمنة صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا للطفل وتنميته، والمشاركة في البناء العلمي والثقافي والاجتماعي للناشئة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز دور القطاعات التي تعنى بالطفل، وتعزيز دور المعلم والمربي في تنشئة الأجيال، وتطوير برامج لدعم وتثقيف الطلبة.



ويسعى المؤتمر كذلك إلى إيجاد توصيات ومخرجات لخدمة المجتمع من خلال تنظيم محاضرات وورش عمل، وجلسات نقاش علمية.محافظ جدة رؤية لأجيال واعدة