صحة الطائف تُحيل موظفين في ميسان والسحن للتحقيق

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الرياض - علي القحطاني - أحال مدير «صحة الطائف» سعيد بن جابر القحطاني عدداً من الموظفين بمستشفى ميسان العام ومستشفى السحن للتحقيق. وجاء ذلك خلال جولة مفاجئة وبشكل سري قام بها مساء أمس، في حين رصد تميّز عدد من الموظفين ودوّن أسماءهم لتكريمهم.

ورصد خلال الزيارة عدداً من الملاحظات حول إجراءات الفرز في أقسام الطوارئ وتطبيقات إجراء مكافحة العدوى وملاحظات حول جودة الخدمة.

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