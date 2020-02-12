شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري يحذر من النيتروجين: ليس للأكل ويسبب الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتخصص بأمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري، أنه لا بأس من استخدام النيتروجين السائل لتجميد الاشياء للحفظ أو تجميد الآيس كريم ثم تتناوله ببطء.

وأضاف خلال تغريدات له عبر موقع «تويتر»، أن ‏النيتروجين السائل درجة تجمده١٧٨- ويتسبب غاز النيتروجين المسال بتجميد أي شيء يلامسه بصورة كارثية، لذا فهو ليس للأكل ولا للعبث ولا للمغامرات لأنه سيسبب موت وتكسر أي نسيج أو عضو يلامسه وقد يسبب تعطيل للعضو.