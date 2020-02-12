شكرا لمتابعة خبر عن المنيع: السعي قبل الطواف أتم وأفضل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حكم من سعى للحج أو العُمرة قبل الطواف، قائلًا إن «الأتم والأولى والأفضل والأبعد عن الخلاف هو أن يطوف قبل السعي».

وأضاف «المنيع» : «لكن أجاز مجموعة من أهل العلم السعب قبل الطواف، واستدلوا بما في سُنن النسائي إذ روى أن رجلًا من أصحاب رسول الله جاء يوم العيد وقال: يارسول الله (سعيت قبل أن أطوف)، فقال افعل ولا حرج».

وتابع : « وبناء على هذا فالحج صحيح ولا إثم عليه ولكنه ترك الأتم والأفضل ».