شكرا لمتابعة خبر عن متحدث العدل: لم يصدر حكما نهائيا بحق الوافد المتحرش بجدة و «فتاة الشمال» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، حقيقة معاقبة وافد بغرامة 4 آلاف ريال فقط بعدما تحرّض بزميلته في العمل.
وأوضح «المطلق»، أن القضية لم يصدر بها حكم نهائي، وستنظر في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أن الأحكام القضائية حازمة في قضايا التحرش.
وأشار إلى أن قضية «فتاة الشمال»، لم يصدر فيها حكمًا باتًا إذ يمكن الطعن أمام المحكمة العليا في الحكم الذي صدر.
وأضاف: «لا عبرة لأي حكم لم يكتسب الصفة النهائية، وواقع العمل القضائي يكشف بوضوح كبير وجلي تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية وللأنظمة والأوامر والقرارات المرجعية، ويراعي السوابق القضائية، وما استقر عليه العمل القضائي، وهي واضحة ومنشورة ومحققة للعدالة، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها».
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث العدل: لم يصدر حكما نهائيا بحق الوافد المتحرش بجدة و «فتاة الشمال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.