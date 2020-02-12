شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة عرببة مشهورة تفقد القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي.. شاهد من تكون وكيف أصبحت؟؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهت الفنانة المصرية شويكار، الجدل الدائر حول تدهور حالتها الصحية على خلفية إجرائها عملية جراحية خاطئة، مؤكدة أنها لم تتعرض لكسور في جسدها أو إصابتها بجلطة كما أُشيع ونفت صحة ما تم تداولها عنها في هذا الشأن.

وقالت شويكار في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc“ ” الذي يقدمه الإعلامي المصري رامي رضوان ،” إنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات مؤكدة أنها مصابة بأنفلونزا عادية كحال أي شخص يتعرض لمثل هذه الإصابة في فصل الشتاء”.

قد يهمك ايضاً:

فنانة عرببة مشهورة تفقد القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي.. شاهد من تكون وكيف أصبحت؟؟ (فيديو)

على طريقة خاشقجي .. قتل خطيبته بعد دخولها في علاقة غرامية..! (صور) تكشف القاتل الفعلي

تقرير صادم يكشف سبب كورونا.. صينيون يحولون فضلات المجاري لزيوت تطبخ بها أشهر الأطباق!.. شاهد ماهي؟ (فيديو)



وزارة العمل السعودية تعلن بيان بشأن "إلغاء نظام الكفالة" وتسهيلات غير مسبوقة للوافدين

أسد مفترس يلتهم مروضه عند مجموعة من الأطفال.. وهكذا كانت النهاية صادمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

مذيعة MBC ”لجين عمران” تخطف الأنظار بأجرأ إطلالة جديدة.. الأكثر أناقة على الإطلاق (فيديو)

فتاة سعودية تتعرض لمحاولة اغتصاب داخل مكة المكرمة.. لكن النهاية كانت صادمة للغاية

Advertisements

شاهد: خليجي ومغربي يستدرجان قاصرتين لقضاء ليلة ساخنة وسط الجامع.. ثم كانت المفاجأة !

مفاجأة مزلزلة: هل تتذكرون السعودي الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة يؤثر على بناته؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم؟

الكشف عن المغتربين اليمنيين الذين أنقذوا العملة المحلية من الانهيار ودعموها بـ 30 مليار ريال سعودي

كلمات كتبها الشاب السوري القتيل قبيل دخوله منزل ”نانسي عجرم” تغير مسار التحقيقات في القضية.. (تفاصيل جديدة)





شاهد.. ”ملكة جمال السعودية” في أول ظهور لها بالملابس الداخلية تشعل جنون الشباب والمغردين الذين وصفوها بـ”حورية الأرض” (صور)



قرار أمريكي صادم يستهدف اليمن ردا على إجراءات جديدة قامت بها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها



قولوا وداعًا لمرض السكر وضغط الدم ومشاكل السكري إلى الأبد (الطريقة)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تهز المملكة بمقطع طرب وغناء يقطر أناقة وجمالا يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل!.. (فيديو)

وأكدت ”شويكار“ أنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل إذاعي ستشارك فيه خلال الفترة المقبلة عبر موجات الراديو، مؤكدة أنها لا تستطيع الظهور أمام شاشات التلفزيون.

و عن إمكانية ظهورها في الفترة المقبلة بالتلفزيون، قالت شويكار: “أتكسف أطلع دلوقتي قصاد الناس بقالي كتير أوي مطلعتش، وكفاية كده لو المسلسل الإذاعي عجبني همشي عليه ويا رب يكون كويس عشان عاوزة أشتغل”.