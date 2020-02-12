شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة خاشقجي .. قتل خطيبته بعد دخولها في علاقة غرامية..! (صور) تكشف القاتل الفعلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من فارق العمر بينهما والذي يصل إلى 21 عامًا، إلا أن الفتاة دخلت في علاقة غرامية مع رجل عمره 46 عامًا، وأصبحا بحكم المخطوبين، في حين كان عمرها 25 عامًا.

العلاقة انتهت نهاية بشعة، حيث أقدم الراجل وهو من مدينة مكسيكو سيتي على قتل حبيبته الشابة، ولم يكتفي بذلك بل تخلص من جثتها على طريقة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي تم تقطيع جثته وإذابتها والتخلص منها بحيث لم يعد لها أثر.



ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، فإن إريك فرانسيسكو روبليدو، 46 عاما، قتل حبيبته الشابة إنغريد إسكاميلا فارغاس التي تبلغ من العمر 25 عاما في شقتهما بمقاطعة غوستافو ماديرو في مدينة مكسيكو سيتي.

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على طريقة خاشقجي .. قتل خطيبته بعد دخولها في علاقة غرامية..! (صور) تكشف القاتل الفعلي

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ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية فإن الأمر بدأ بمشاجرة حادة بين الثنائي انتهت باتصال الجيران القاطنين في المبنى السكني نفسه بالجهات المختصة بعد مشاهدتهم إريك وهو يخرج من المبنى والدماء تغطيه.



ونشرت الصحيفة صورا للقاتل وهو مغطى بالدماء أثناء جلوسه في إحدى سيارات الشرطة يتحدث مع شرطي، وصورة أخرى بعد وضع ضمادات على رأسه والدماء ما زالت تغطي صدره.



وقال إريك في اعترافاته للشرطه إنه تشاجر مع حبيبته إنغريد وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية التي تناول منها كميات كبيرة، وأثناء المشاجرة أمسكت هي بسكين وقالت إنها تريد قتله، فطلب منها أن تقوم بطعنه مرة واحدة، فقامت بذلك، فأخبرها أن تطعنه مرة أخرى بشكل أقوى، فحاولت طعنه مرتين، فقام بأخذ السكين وطعنها في حلقها، وبعد ذلك قطع جثتها لأشلاء ورمى جزءا منها في المرحاض حتى لا يتم التعرف على الجثة.



أحدثت الجريمة ضجة كبيرة في الحي السكني، وأرعب السكان بسبب مشاهدة أشلاء الجثة والدماء التي أغرقت القاتل.