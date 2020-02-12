«الحصيني» يكشف عن موعد أقوى موجة برد منذ سنوات

توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، أن تسجل درجة الحرارة غدًا الخميس انخفاضًا قريبًا من الصفر المئوي وتحته، على منطقة الرياض، مشيرًا إلى استمرار الموجة الباردة حتى الجمعة.

وقال الحصيني عبر حسابه على «تويتر»: «اليوم الأربعاء من الأيام التي سجلت في تاريخ السجلات المناخية فيما يخص درجة الحرارة على عموم مناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وغربها، وفعلًا اعتُبرت أقوى موجة برد؛ لا في هذا العام فقط، بل منذ عدة سنوات ماضية».

وأضاف: «سجلت معظم المدن في الشمالية ومن العاصمة الرياض وشمالها وغربها، وشمال الشرقية وغربها، درجات حرارة متدنية معظمها انخفض إلى الصفر وتحته (درجة أو اثنتان فوق الصفر).. متوقعٌ استمرار الموجة الباردة حتى الجمعة؛ حيث يطرأ ارتفاع تدريجي على الحرارة».

وتابع في تغريدة أخرى قائلًا: «متوقعٌ يوم غد الخميس أن تسجل الحرارة درجة قريبة من الصفر المئوي وتحته على الرياض بما فيها العاصمة الرياض، والمحافظات الجنوبية للرياض، والقصيم، وغرب الشرقية وشمالها».

ونبّه قائلًا: «من لديه مناسبة في مكان مكشوف، فليحتط من تدني الحرارة.. متوقعٌ انخفاض الحرارة في الإمارات وعمان.. تخف وطأة الموجة على الشمالية».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، والشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالته مائجة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وأن يرتفع موجه مترًا ونصفًا إلى مترين ونصف، وأن تكون حالته متوسطة الموج إلى مائجة.

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