بالصور.. «تعليم الطائف» الأولى في مسابقة السنة النبوية بمكة

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة السنة النبوية بفروعها الثلاثة على مستوى منطقة مكة المكرمة؛ وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات السابقة التي حصدتها الإدارة في مختلف البرامج والفعاليات محليًّا ووطنيًّا وعالميًّا.

وأوضحت الإدارة أن الطالب عزام بن محمد السالمي من مدرسة الإمام الدوري الابتدائية للتحفيظ التابعة لمكتب التعليم بشرق الطائف؛ حقق المركز الأول في الفرع الأول من المسابقة بحفظ 100 حديث. وفي الفرع الثاني من المسابقة حقق الطالب عبدالله بن ختيم الذيابي من متوسطة نمران بأم الدوم التابعة لمكتب التعليم بالموية؛ المركز الأول بحفظ 250 حديثًا. وفي الفرع الثالث بحفظ 500 حديث، حقق الطالب راكان بن عبيدان الذيابي من ثانوية مقر شنيف بأم الدوم التابعة لمكتب التعليم بالموية المركز الأول.

وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الطلاب الفائزين وأسرهم ومدارسهم ومكاتب التعليم، بما حققوه من مراكز أولى في جميع فروع جائزة السنة النبوية على مستوى منطقة مكة المكرمة، مقدمًا شكره لإدارة الإشراف التربوي وقسم العلوم الشرعية على جهودهما الحثيثة في المسابقة، متطلعًا إلى مزيد من النتائج والمراكز الأولى في شتى المسابقات لطلاب وطالبات الطائف.

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