استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر السفارة في لندن، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، شلهوب الشلهوب.
واستمع السفير لشرح عن أعمال المركز ونشاطاته الإنسانية والإغاثية التي امتدت لتشمل 46 دولة حول العالم، ومستجدات المشاريع المخصصة للمحتاجين في شتى أنحاء العالم، وأشاد بالدور الإنساني للمركز ودوره المهم في إعلاء اسم المملكة في المحافل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سفير السعودية في بريطانيا يستقبل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.