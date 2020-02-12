بالصور.. سفير السعودية في بريطانيا يستقبل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر السفارة في لندن، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، شلهوب الشلهوب.

واستمع السفير لشرح عن أعمال المركز ونشاطاته الإنسانية والإغاثية التي امتدت لتشمل 46 دولة حول العالم، ومستجدات المشاريع المخصصة للمحتاجين في شتى أنحاء العالم، وأشاد بالدور الإنساني للمركز ودوره المهم في إعلاء اسم المملكة في المحافل الدولية.