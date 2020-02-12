كرمت وزارة التعليم الطالب اليتيم «زايد»، اليوم الأربعاء، الذي دأب على الاهتمام بأخته «ليان» والسؤال الدائم عن مستواها الدراسي بالرغم من صغر سنه بعد وفاة والديهما.
ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للطالب وهو يقوم بتوصيل شقيقته للمدرسة، ويحمل عنها حقيبتها بكل رضا وحب.
ويتواجد الطالب الذي يدرس بالصف الرابع بشكل يومي عند باب مدرسة شقيقته ليصطحبها معه إلى المنزل ضاربًا، بذلك مثالًا يحتذى به في تحمل المسؤولية لكل طفل فقد أباه في سن مبكرة.
وإلى ذلك دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا بعنوان «أخو أخته»، احتفاءً به، فيما عبر الطاقم التعليمي وأولياء الأمور عن إعجابهم بتصرف الطالب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. التعليم تكرم الطفل اليتيم «أخو أخته».. تولى رعايتها رغم حداثة سنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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