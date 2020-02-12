استجابة لـ«عاجل».. فيديو يسجل بدء تنظيف شارعي نسيم الرياض بعد واقعة «المسلح»

بادر عمال نظافة تابعون لبلدية النسيم في الرياض، بمباشرة أعمال النظافة، اليوم الأربعاء، في شارع الجبل الأبيض بعد إلقاء القبض على شخص مسلح كان يقوم بتهديدهم أثناء مباشرة أعمالهم في تنظيف الحي، ووثق مقطع فيديو حصلت عليه «عاجل» قيام موظفي بلدية النسيم بالتواجد في الموقع ضمن الجهود الإشرافية على العمال.

وحصلت «عاجل» في وقت سابق على فيديو يُظهر تراكم النفايات وتجمعات للمياه الآسنة بشكل مقزز في شارعي الجبل الأبيض والجبل الأخضر بحي النسيم، فيما أوضح أحد سكان الحي، أن إرهاب وتهديد شخص مسلح لعمال النظافة، هو ما أدى إلى امتناعهم عن الدخول للشارع وممارسة مهامهم.

وكشف صاحب حساب حي النسيم، وأحد سكان الحي بالرياض مقرن العنزي، لـ«عاجل»، أن سبب تراكم النفايات في شارعي الجبل الأبيض والجبل الأخضر بالنسيم، هو أن إدارة النظافة لا تستطيع الدخول لهذا الشارع؛ بسبب وجود شخص مسلح يقوم بترهيب عمال النظافة، وأشار العنزي، إلى أن الشخص المسلح تسبب بالفعل في إيذاء أحد عمال النظافة في وقت سابق، وهو ما يجعل العمال يخافون الدخول إلى هذا المكان، الذي ترتب عليه وجود هذا الكم الكبير من النفايات.

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