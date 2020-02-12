وزارة الخدمة المدنية تنظم مؤتمرًا لرأس المال البشري.. 12 أبريل

تنظم وزارة الخدمة المدنية، مؤتمر رأس المال البشري والمعرض المصاحب له، يومي الأحد والاثنين 19 و20 شعبان 1441هـ 12 و13 أبريل 2020م في الرياض، الذي يأتي بعد موافقة المقام السامي الكريم على عقده برعاية وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين بمجال الموارد البشرية.

وتهدف وزارة الخدمة المدنية، من إقامة وتنظيم مؤتمر رأس المال البشري والمعرض المصاحب له؛ إلى تعزيز ثقافة بيئة العمل، والاتجاه لتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الموارد البشرية بمختلف القطاعات بالمملكة، ومناقشة السبل الكفيلة ببناء بيئات عمل متميزة وفقًا لرؤية 2030.

كما يهدف المؤتمر إلى تمكين أقطاب صناعة وتطوير بيئة العمل الحكومية والخاصة من اللقاء، والاجتماع في مكان واحد، وتقديمه كقطاع متطور في الاقتصاد الوطني، وتبادل التجارب والمعرفة وأبرز التحديات والممارسات لتطوير بيئات العمل عبر منصة حوار تفاعلية، وتقديم حلول وآليات عمل فعالة لتطوير بيئة العمل لإدارات الموارد البشرية في القطاعات العاملة بالمملكة.

وسيركز المؤتمر خلال يومي انعقاده، على أربعة محاور رئيسية؛ هي: تطوير الجدارات القيادية، وتحسين وقياس إنتاجية الموظفين، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة الأداء.

ويتوقع مشاركة وحضور أكثر من 1500 من مديري الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، وصناع القرار في الوزارات والهيئات الحكومية والخبراء والمختصين الدوليين.