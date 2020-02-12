السعودية اليوم / مفوض نزع السلاح والتسريح بالسودان يلتقي بعثة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية



الخرطوم 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

التقى مفوض نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان اللواء عبد الرحمن عبدالحميد اليوم بعثة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين يزورون الخرطوم حاليا برئاسة رئيسة فريق الأزمات والهشاشة بالمنظمة راشيل جين سكون.

وبحث اللقاء التحديات التي تواجه عمل المفوضية وسبل تعزيز دعمها، وثمّن اللواء عبدالحميد الدور المتعاظم الذي قامت به اليوناميد في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية، بجانب دورها في المشاركة بتنفيذ خطط وبرامج مفوضية نزع السلاح.

وأكدت رئيسة الوفد ضرورة التعاون والتنسيق مع المفوضية والمنظمة واستعدادها لدعم مشاريع وبرامج المفوضية، وأنها ستعكس التحديات التي تواجه مفوضية نزع السلاح للمانحين والمجتمع الدولي.

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17:21ت م

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