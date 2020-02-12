السعودية اليوم / قاضية مغربية تنوه بجهود المملكة في العناية بالإسلام والمسلمين



الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

نوهت القاضية بالمحكمة الابتدائية والأستاذة الجامعية بمملكة المغرب الدكتورة أمينة رضوان بجهود المملكة بقيادة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ , للعناية بالإسلام والمسلمين.

وأكدت في تصريح لها خلال زيارتها ركن وزارة الشئون الإسلامية المشارك ضمن جناح المملكة العربية

وقدمت القاضية أمينة شكرها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على مشاركتها في هذا المعرض، مبينة أن تواجد المملكة في مثل هذه المعارض مهم جدًا لكونها قلب العالم الإسلامي.

// انتهى //

17:11ت م

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الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنوهت القاضية بالمحكمة الابتدائية والأستاذة الجامعية بمملكة المغرب الدكتورة أمينة رضوان بجهود المملكة بقيادة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ , للعناية بالإسلام والمسلمين.وأكدت في تصريح لها خلال زيارتها ركن وزارة الشئون الإسلامية المشارك ضمن جناح المملكة العربية السعودية بمعرض الكتاب الدولي في المغرب , أن الجناح من أفضل المعارض من ناحية تنوع المحتوى المقدم للزوار من خلال عرض الإصدارات العلمية والمصحف الشريف.وقدمت القاضية أمينة شكرها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على مشاركتها في هذا المعرض، مبينة أن تواجد المملكة في مثل هذه المعارض مهم جدًا لكونها قلب العالم الإسلامي.// انتهى //17:11ت م0231

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