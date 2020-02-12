السعودية اليوم / "التوعية البيئية" .. برنامج يستعرض سبل المحافظة على البيئة في تبوك



تبوك 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

نظمت أمانة تبوك ممثلة بإدارة التطوع البلدي بالتعاون مع رابطة تبوك الخضراء، امس برنامجا عن التوعية بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها وتعزيز المفاهيم حول تنميتها، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بشان الحفاظ على البيئة، ذلك بقاعة احتفالات الأمانة.

وجرى خلال البرنامج استعراض 4 أوراق عمل، حيث قدمت وفاء العنزي من أمانة منطقة تبوك في الورقة الأولى تعريفا عن العمل التطوعي، وأهمية وجوده في المجتمعات فكلما زادت العناصر التطوعية يتحقق النمو الازدهار.

وتحدثت عن جهود الأمانة في ما يتعلق بالجانب البيئي من خلال عملها اليومي إضافة لحرصها على زيادة المسطحات الخضراء وانشاء الحدائق، والاهتمام بها والاستمرار بصيانتها وقيامها بحملات ومبادرات لتحسين المشهد البصري في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، والعمل على منع حدوث التلوث، بما يتواكب مع رؤيه المملكة 2030 في المحافظة على البيئة والحد من ظاهرة التصحر والحفاظ على الأماكن العامة للمنتزهات ونظافتها ومن المبادرة والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لرابطة تبوك الخضراء نبيل النوار في الورقة الثانية أن الرابطة تهدف من خلال ما تقدمه من عمل تطوعي إلى تعزيز الوعي الوطني بالثقافة البيئة لدى المجتمع بجميع فئاته، والمساهمة في إعادة التوازن البيئي بإيجاد حلول للمشاكل البيئية ودعم ونشر العمل التطوعي لخدمة البيئة المحلية، مشيراً إلى سعي الرابطة من خلال العمل على إعادة تنمية الغطاء النباتي بمنطقة تبوك بما يناسب أجواء وطبيعة المنطقة.

واستعرضت كل من المختصتين في المجال البيئي الآء واصل الحربي ويارا عبدالعزيز المالكي في الورقتين الثالثة والرابعة نماذج لأهمية عمليات التدوير في الحفاظ على الموارد البيئية والتقليل من استهلاكها، ومقدمات عدد من الإحصاءات والنماذج لعدد من الدول المهتمة بتلك الجوانب .

واختتم البرنامج بإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالجوانب البيئية والأعمال التطوعية.

// انتهى //

16:59ت م

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