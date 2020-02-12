السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة



الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه في الرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت .

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين القادمين من فرنسا، والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل العناية بضيوف الرحمن منذ قدومهم لأداء المناسك وحتى عودتهم لبلادهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج والعمرة في راحة واطمئنان.

// انتهى //

16:57ت م

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