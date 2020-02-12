السعودية اليوم / اللواء الجلعود يفتتح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود معمل ترميم ومعالجة الوثائق بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة.

ويعد هذا المعمل الرابع الذي يفتتح هذا العام بعد افتتاح معامل الترميم بالأحوال المدنية بمناطق الرياض، وتبوك ، وجازان ضمن الخطة المعتمدة لإنشاء (9) تسعة معامل لمعالجة الوثائق حيث يجري العمل حالياً على تجهيز (5) خمسة معامل اخرى في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف المعامل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الاحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الاجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

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16:48ت م

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