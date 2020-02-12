

الاحساء 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم , مستشار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على وحدة التوعية الفكرية فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر يرافقه رئيس وحدة التوعية الفكرية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فضيلة الدكتور خالد بن حمد الخالدي .

وقدم فضيلة الدكتور عمر العمر تقريرا فصليا من معالي مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري , عن وحدة التوعية الفكرية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٠ /١٤٤١ ، حيث تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز الانتماء الديني والوطني لمنسوبي الجامعة ووقايتهم من التطرف بكل انواعه او الانحرافات الفكرية أو السلوكية ونشر الوسطية والتسامح الديني المبني على العقيدة الإسلامية .

وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذه الوحدة مهمة بشكل كبير لتوعية الطلاب ووقايتهم من الأفكار الضالة والمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح وتأتي أهميتها في زرع قيم المواطنة الصالحة والتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وأهمية الالتفاف حول ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة مشدداً على أهمية البذل والعمل فيما فيه مصلحة الطلاب والمجتمع .

وقدم الشيخ الدكتور عمر العمر والدكتور خالد الخالدي شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته المباركة خلال اللقاء .

// انتهى //

16:48ت م

0220





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الإمام محمد بن سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.