السعودية اليوم / الدكتور السلمان : جامعة الملك سعود ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم الجامعي



الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن الجامعة ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم الجامعي بقيادة معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ومع ما ذكره معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع المنعقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي أعرب عن اهتمامه بالتطوير وتحقيق التميز على كافة الأصعدة التي تخدم الجامعات.

وقال الدكتور عبدالله السلمان : إن لقاء معالي وزير التعليم خرج بنتائج مثمرة تخدم منظومة التعليم الجامعي، وهذا يعكس العمل الدؤوب والمستمر للوصول للنتائج المرجوة بإذن الله التي تصب في صالح تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفطهما الله - حراكًا تطويريًّا شاملاً لمناحي الحياة، ونهضة تنموية في كل القطاعات مما كان لها الأثر الإيجابي - بفضل الله - في توفير أرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء هذا البلد المعطاء.

وبين أن هذا اللقاء جاء إنطلاقًا من حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات

وأوضح أن اللقاء تناول كل ماهو مهم للتعليم الجامعي ومن ذلك خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة تحسين الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وأيضاً تحويل وتطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على مناقشة كفاءة الأنظمة التقنية للجامعات، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية للخريجين وسبل العناية بهم حتى بعد تخرجهم، وغيرها من موضوعات التطوير والتحسين المستمر للتعليم الجامعي.

ودعا الدكتور عبدالله السلمان المولى القدير أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الإسلام، ونعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهم وأن يبارك في جهود معالي وزير التعليم والقيادات والعاملين في المجال التعليمي بالمملكة لتحقيق الطموحات.

// انتهى //

16:20ت م

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الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن الجامعة ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التميز في التعليم الجامعي بقيادة معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ومع ما ذكره معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع المنعقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي أعرب عن اهتمامه بالتطوير وتحقيق التميز على كافة الأصعدة التي تخدم الجامعات.وقال الدكتور عبدالله السلمان : إن لقاء معالي وزير التعليم خرج بنتائج مثمرة تخدم منظومة التعليم الجامعي، وهذا يعكس العمل الدؤوب والمستمر للوصول للنتائج المرجوة بإذن الله التي تصب في صالح تحقيق رؤية المملكة 2030.وأضاف أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفطهما الله - حراكًا تطويريًّا شاملاً لمناحي الحياة، ونهضة تنموية في كل القطاعات مما كان لها الأثر الإيجابي - بفضل الله - في توفير أرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء هذا البلد المعطاء.وبين أن هذا اللقاء جاء إنطلاقًا من حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية لرفع مستوى الأداء وجعله أكثر مرونة في سبيل توفير مخرجات ذات كفاءة عالية، والحرص على تبادل التجارب وتلاقح الخبرات بين الجامعات، بما يحقق مستقبلاً أفضل للتعليم بالمملكة.وأوضح أن اللقاء تناول كل ماهو مهم للتعليم الجامعي ومن ذلك خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة تحسين الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وأيضاً تحويل وتطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على مناقشة كفاءة الأنظمة التقنية للجامعات، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية للخريجين وسبل العناية بهم حتى بعد تخرجهم، وغيرها من موضوعات التطوير والتحسين المستمر للتعليم الجامعي.ودعا الدكتور عبدالله السلمان المولى القدير أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الإسلام، ونعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهم وأن يبارك في جهود معالي وزير التعليم والقيادات والعاملين في المجال التعليمي بالمملكة لتحقيق الطموحات.// انتهى //16:20ت م0210

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