السعودية اليوم / أمين مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة يدشن حسابات ملتقى الإرشاد السياحي بمكة على منصات التواصل



مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

دشن أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني اليوم, الحسابات الرسمية للملتقى السعودي للإرشاد السياحي المزمع إقامته في بمكة المكرمة نهاية الأسبوع القادم خلال الفترة من 19 وحتى 22 من شهر فبراير على منصات التواصل الاجتماعي تويتر "Twitter" ، وفيس بوك "Facebook" ، وسناب شات "snap chat" ، وانستقرام "Instagram" ، وذلك إيذانا بانطلاق المواكبة الفعلية لبرنامج اللقاء وآخر استعدادات اللجنة الإشرافية ولجان التنظيم الفرعية عبر الإعلام الجديد Social Media.

وأقيم بهذه المناسبة احتفالية بمقر مؤسسة حجاج الدولة العربية غرب مكة المكرمة بدأت بالقرآن الكريم, ثم قدم رئيس لجنة الإعلام والتوثيق بالملتقى محمد بن بكر برناوي نبذة مبسطة عن أعمال اللجنة وأهم الاستعدادات المتخذة لمواكبة تفاصيل الملتقى عبر وسائل الاعلام المختلفة.

وأكد أن اللجنة حرصت على توحيد الحسابات الرسمية لتسهيل المتابعة والمواكبة ، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من جهة إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة لرعاية الملتقى, مشيراً إلى أن الدعوات الرسمية أرسلت من قبل اللجنة المنظمة للعديد من المسؤولين الإعلاميين والزملاء الصحافيين.

عقب ذلك ألقى أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام محمد مدني كلمة شكر لمؤسسة حجاج الدول العربية على تعاونهم ، مثمناً الجهود المبذولة من مرشدي العاصمة المقدسة ، مؤكداً دعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خدم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

بعدها أطلق أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة, التغريدة الأولى عبر منصة تويتر متضمنة جميع الحسابات، وجرى تسميتها " ScthKSA-Makkah", حيث بات متاحاً للجميع.

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16:18ت م

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