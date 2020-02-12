شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروع الشتاء الدافئ في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع الشتاء الدافئ في الأردن من خلال توزيع كوبونات شرائية للملابس الشتوية على الأسر الأردنية المحتاجة واللاجئين السوريين يستفيد منها 2,850 أسرة في 5 محافظات أردنية هي: عمّان، الزرقاء، إربد، المفرق، جرش، بواقع 570 أسرة لكل محافظة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح، دائمًا ما نضع في عين الاعتبار أن هذه البرامج المنفّذة من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى الفئات المحتاجة من الأسر الأردنية واللاجئين السوريين على حد سواء.