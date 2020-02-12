شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض .. إصابة 9 أشخاص في حريقين بمدرسة ومستودع إطارات والان نبدء بالتفاصيل

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم، حريق في مدرسه ابتدائية للبنات بحي العوالي نتج عنه سبع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل أن غرفه العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 10:58 بوجود حريق بمدرسه وتم توجيه فرقتين اسعافيه وفرقة عنايه كذلك تواجد القائد الميداني بالموقع، وتبين وجود 7إصابات منها 6إصابات طفيفة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع ورفضت النقل، فيما تم نقل حالة واحدة اصابتها متوسطة لمستشفى الأمير عبد الرحمن الفيصل.

في جانب آخر ‏أخمد مدني الرياض حريقا اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، نتج عنه إصابتين من العاملين بالمستودع، تلقوا العلاج بالموقع من قبل الهلال الأحمر.