درجة الحرارة في الرياض تقترب من الصفر غدًا

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – الرياض

درجة الحرارة في الرياض سوف تكون قرب الصفر المئوي غدًا بالتزامن مع موجة البرد الشديد التي تشهدها عدة مدن في المملكة.

درجة الحرارة في الرياض غدًا

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض غدًا ستصل إلى درجتين مئويتين في حين ستكون درجات الحرارة العظمى عند 19 درجة.

درجات الحرارة في مكة والمدنية

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أما درجة الحرارة في مكة والمدينة فسوف تشهد تحسنًا ملموسًا غدًا الخميس 13/2/2020 بحسب هيئة الأرصاد الجوية حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في مكة المكرمة 31 للعظمى و17 للصغرى، أما في المدينة المنورة فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10 درجات.

توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض ونجران غدًا.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

أما عن الرياح السطحية فستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة.

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