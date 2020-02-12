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شكرا لقرائتكم 151 طالبًا وطالبة يتنافسون للفوز بأولمبياد إبداع 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
انطلقت اليوم المنافسات بين 151 طالبًا وطالبة في معرض التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020″، للفوز بالجوائز الكبرى للأولمبياد وتتويج 27 مبدعًا ومبدعة في الحفل الختامي الذي يقام مساء السبت المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وانتهى الطلاب والطالبات من تركيب اللوحات الخاصة بمشروعاتهم، في مقر المعرض بجامعة الملك سعود، ومطابقة المشروعات لضوابط الأخلاقيات العلمية من قبل لجنة خاصة تضم 8 أعضاء.
ومن المقرر أن يبدأ المحكمون مرحلة تحكيم مشروعات الطلاب والطالبات غدًا الخميس بجولة تمهيدية، للتعرف على المشروعات المشاركة بصورة عامة، فيما تجرى الجولات التحكيمية النهائية صباح بعد غد الجمعة استعدادًا لإعلان أسماء الفائزين والفائزات بجوائز الأولمبياد في الحفل الختامي الذي يقام مساء السبت المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
ويخضع 151 مشروعًا في 21 مجالًا علميًا، للتحكيم من قبل لجنة المحكمين التي تضم 31 محكمًا ومحكمة من الأكاديميين والخبرات الوطنية في مختلف التخصصات والجهات الوطنية الرائدة.
وسيتم في الحفل الختامي للأولمبياد تتويج 27 فائزًا وفائزة بالجوائز الكبرى، واختيار أفضلهم لتمثيل المملكة والمنافسة على جوائز مسابقة آيسيف بالولايات المتحدة الأمريكية من بين 2000 طالب يمثلون 90 دولة حول العالم.
ويعكس الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الشراكة المميزة والناجحة بين “موهبة” ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، ويتكون من ثماني مراحل، بدأت الأولى بمشاركة 76 ألف طالب طالبة من مختلف مناطق المملكة وإدارتها التعليمية، حيث يساهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين بالوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة في دعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.
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