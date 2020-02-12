، فقط حاوَلَ إخراج سيارته من الموقف.. شاهد الكارثة ،

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يظهر مقطع فيديو من مدينة نيويورك، كارثة تَسَبب بها سائق سيارة دفع رباعي كان يحاول إخراج سيارته المتوقفة في ساحة مزدحمة.
وتحت عنوان "مشهد طريف لسائق سيئ"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الأحد الماضي في موقف سيارات بمنطقة بروكلين، والتقطها أحد سكان المنطقة وبثها عبر موقع "إنستجرام".
وحسب الفيديو، يبدو أن السائق غير بارع؛ فبدلًا من قيادة السيارة ببطء وحذر؛ قرر الضغط على دواسة البنزين بقوة، فحطم سيارة وهو يعود إلى الخلف، وازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام وضرب سيارة أخرى وحطمها؛ متجاهلا تحذيرات رجل حاول لفت انتباهه في الساحة؛ لينتهي الأمر بكارثة. مدينة نيويورك سائق سيارة
فقط حاوَلَ إخراج سيارته من الموقف.. شاهد الكارثةأيمن حسن الخليج 365 2020-02-12
يظهر مقطع فيديو من مدينة نيويورك، كارثة تَسَبب بها سائق سيارة دفع رباعي كان يحاول إخراج سيارته المتوقفة في ساحة مزدحمة.
وتحت عنوان "مشهد طريف لسائق سيئ"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الأحد الماضي في موقف سيارات بمنطقة بروكلين، والتقطها أحد سكان المنطقة وبثها عبر موقع "إنستجرام".
وحسب الفيديو، يبدو أن السائق غير بارع؛ فبدلًا من قيادة السيارة ببطء وحذر؛ قرر الضغط على دواسة البنزين بقوة، فحطم سيارة وهو يعود إلى الخلف، وازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام وضرب سيارة أخرى وحطمها؛ متجاهلا تحذيرات رجل حاول لفت انتباهه في الساحة؛ لينتهي الأمر بكارثة.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:06 PM
ازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام دون توقف
يظهر مقطع فيديو من مدينة نيويورك، كارثة تَسَبب بها سائق سيارة دفع رباعي كان يحاول إخراج سيارته المتوقفة في ساحة مزدحمة.
وتحت عنوان "مشهد طريف لسائق سيئ"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة يوم الأحد الماضي في موقف سيارات بمنطقة بروكلين، والتقطها أحد سكان المنطقة وبثها عبر موقع "إنستجرام".
وحسب الفيديو، يبدو أن السائق غير بارع؛ فبدلًا من قيادة السيارة ببطء وحذر؛ قرر الضغط على دواسة البنزين بقوة، فحطم سيارة وهو يعود إلى الخلف، وازداد ارتباكه فاندفع إلى الأمام وضرب سيارة أخرى وحطمها؛ متجاهلا تحذيرات رجل حاول لفت انتباهه في الساحة؛ لينتهي الأمر بكارثة.
، فقط حاوَلَ إخراج سيارته من الموقف.. شاهد الكارثة ،
المصدر : الخليج 365
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