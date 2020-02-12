، "نيسان" لـ "غصن": ادفع الـ 91 مليون دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعويضات عن اتهامات له بسوء السلوك المالي

طالبت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتورز"، رئيسها التنفيذي السابق كارلوس غصن؛ بتعويضات مالية تصل إلى 91 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق المبالغ التي طالب بها الأخير شركته السابقة.

وقالت شركة" نيسان"، اليوم الأربعاء، إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق "الهارب" كارلوس غصن؛ تطالبه فيها بتعويضات عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" أشارت الشركة إلى أن قيمة التعويضات تصل إلى 10 مليارات ين ياباني أو ما يصل إلى 91 مليون دولار.

وكان "غصن"؛ يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فرّ إلى لبنان في ديسمبر، وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.

وكانت جلسة استماع أولى أمام محكمة هولندية، الإثنين، كشفت أن الرئيس السابق لتحالف "نيسان ميتسوبيشي"، كارلوس غصن؛ منح نفسه "سراً" راتباً ومكافأة تصل إلى ثمانية ملايين دولار، وذلك بعد موافقته على خفض راتبه.

وأفادت تقارير بأن "غصن"؛ استغل مشروعاً مشتركاً بين "نيسان" و"ميتسوبيشي" لتضخيم راتبه، ما أدى فعلياً إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه، وواجه محامو رجل الأعمال الهارب أصحاب العمل السابقين في المحكمة لأول مرة.

ويقول "غصن"؛ إنه تم طرده خطأ من قِبل تحالف "نيسان وميتسوبيشي"، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار بزعم أنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي، وأن عزله لم يكن قانونياً.

يشار إلى أن المحاكمة تُعقد في هولندا نظراً لأن تحالف "نيسان ميتسوبيشي" مسجل تجارياً في هولندا.

وخلال جلسة المحاكمة في المحكمة الهولندية، طالب محامو غصن؛ الذي اعتُقل في اليابان عام 2018 قبل أن يهرب إلى لبنان في ديسمبر الماضي، بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله.شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتورز رئيسها التنفيذي السابق كارلوس غصن