، "ناسا" تعلن فتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه هي الشروط ،

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أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دعوة للراغبين في الانضمام إليها؛ معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذي أطلقت عليه اسم "جيل أرتميس".
وقالت الوكالة: إن على المتقدم للعمل رائد فضاء، أن يكون أمريكيًّا، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.
وتُقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس؛ لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021؛ علمًا بأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.
ووفق "سكاي نيوز" في المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في العام 2017، تَقَدّم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.
وقالت "ناسا" إنها وظّفت 350 شخصًا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جيل أرتميس
"ناسا" تعلن فتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه هي الشروطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-12
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دعوة للراغبين في الانضمام إليها؛ معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذي أطلقت عليه اسم "جيل أرتميس".
وقالت الوكالة: إن على المتقدم للعمل رائد فضاء، أن يكون أمريكيًّا، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.
وتُقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس؛ لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021؛ علمًا بأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.
ووفق "سكاي نيوز" في المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في العام 2017، تَقَدّم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.
وقالت "ناسا" إنها وظّفت 350 شخصًا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
01:03 PM
الوكالة تقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دعوة للراغبين في الانضمام إليها؛ معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذي أطلقت عليه اسم "جيل أرتميس".
وقالت الوكالة: إن على المتقدم للعمل رائد فضاء، أن يكون أمريكيًّا، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.
وتُقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس؛ لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021؛ علمًا بأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.
ووفق "سكاي نيوز" في المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في العام 2017، تَقَدّم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.
وقالت "ناسا" إنها وظّفت 350 شخصًا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.
، "ناسا" تعلن فتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه هي الشروط ،
المصدر : الخليج 365
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