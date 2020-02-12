شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهور «سناب شات» يقع ضحية تاجر يروج لأنشطة غير مشروعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت النيابة العامة عن حالة وقعت لأحد المؤثرين بـ “سناب شات”، تعاطف مع صاحب محل تجاري جميع أنشطته غير مشروعة.

وبدا في مقطع متداول أحد أفراد النيابة يقوا إن مشهور بسناب شات تعاطف مع صاحب محل تجاري تعرض لمضايقة على صيانة طرق مما تسبب في ضعف الإقبال على منتجاته فأصبح يسوق لمنتجاته بحسن نية.

وتبين أن صاحب المحل جميع أنشطته غير مشروعة، ولكن ما دفع مشهور سناب شات لمساعدته في هذا المسار هو استغلال الجانب العاطفي والديني.