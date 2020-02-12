شكرا لمتابعة خبر عن يجوز عمل التوكيل دون إحضار وكالة من كتابة عدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوضح نظام المرافعات الشرعية، ضوابط عمل توكيل للوكيل، ومدى إمكانية حدوث ذلك دون إحضار وكالة من كتابة عدل أو موثق معتمد.

وأوضح النظام، أن يجوز للموكل الحضور قبل الجلسة وعمل توكيل للوكيل لدى كاتب ضبط الدائرة أو القاضي أو أمين سر الجلسات دون إحضار وكالة من كتابة عدل أو موثق معتمد.

وجاء في المادة الخمسين من نظام المرافعات الشرعية، الآتي: «يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.

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وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة.

ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه. ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر».