شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية صرف الدعم دون حساب بنكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أن صرف الدعم يتطلب وجود حساب بنكي نشط في أحد البنوك بالمملكة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مواطن عليه إيقاف خدمات، استفسارًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ ليرد الحساب: ” لا بد من توفر حساب بنكي باسم المستفيد الرئيسي ” المتقدم بالطلب ” ليتم استكمال عملية التسجيل ” .

وأكد حساب المواطن، أنه في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.