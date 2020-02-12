شكرا لمتابعة خبر عن شاهد «أبو الهول» بالقرب من حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مواطن، مقطع فيديو لمنطقة أُثرية بالقرب من منطقة حائل، يوجد بها الكثير من الكنوز الأثرية.

وأوضح المقطع، وجود تمثال أثري يُشبه تمثال أبو الهول الموجود في الجيزة بمصر، مضيفًا «قليل من الناس اللي يعرفه هذا الموقع».