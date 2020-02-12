شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: للمطلقة إصدار سجل أسرة عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إمكانية إصدار المطلقة سجل أسرة دون توكيل أي شخص.

وأكدت الأحوال المدنية، أنه يمكن للمطلقة فعل ذلك من خلال حسابها في منصة «أبشر»، إذ يتم إرسال السجل إلى عنوانها الوطني.

وأشارت في سياق آخر، إلى أن غرامة فقدان البطاقة الوطنية للمرة الرابعة وأكثر، تُقدّر بـ 1000 ريال.