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عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ الحاضرون لعرض من عروض السيرك في محافظة الإسكندرية المصرية بهجوم مباغت من أحد الأسود على مدربه أثناء العرض وافتراسه على مرأى ومسمع من الجميع بشكل أثار فزع ورعب الجمهور .

وقال مصدر أمني، إن شاباً يدعى إسلام شاهين يبلغ من العمر 25 عاماً، يعمل مدرباً للأسود بقرية الأسد في الإسكندرية، تُوفي متأثراً بإصابته التي لحقت به جراء قيام أسد بافتراسه خلال عرض للسيرك.

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أسد مفترس يلتهم مروضه عند مجموعة من الأطفال.. وهكذا كانت النهاية صادمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

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وبدا في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدرب الأسود كان يقوم بفقرة استعراضية خلال عرض لطلاب إحدى المدارس، وما إن أدار المدرب ظهره للأسد لتحية المشجعين حتى هاجمه الأسد وأصابه بشكل بالغ، ما أدى إلى وفاته بعد أيام من دخوله العناية المركزة.

تفاجأ الحاضرون لعرض من عروض السيرك في محافظة الإسكندرية المصرية بهجوم مباغت من أحد الأسود على مدربه أثناء العرض وافتراسه على مرأى ومسمع من الجميع بشكل أثار فزع ورعب الجمهور .

وقال مصدر أمني، إن شاباً يدعى إسلام شاهين يبلغ من العمر 25 عاماً، يعمل مدرباً للأسود بقرية الأسد في الإسكندرية، تُوفي متأثراً بإصابته التي لحقت به جراء قيام أسد بافتراسه خلال عرض للسيرك.

وبدا في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدرب الأسود كان يقوم بفقرة استعراضية خلال عرض لطلاب إحدى المدارس، وما إن أدار المدرب ظهره للأسد لتحية المشجعين حتى هاجمه الأسد وأصابه بشكل بالغ، ما أدى إلى وفاته بعد أيام من دخوله العناية المركزة.

وأصيب الأطفال الذين حضروا العرض بحالة من الفزع وتعالى الصراخ والبكاء بشكل هستيري بعد انقضاض الأسد على مدربه.