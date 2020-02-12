شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC ”لجين عمران” تخطف الأنظار بأجرأ إطلالة جديدة.. الأكثر أناقة على الإطلاق (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تألقت الاعلامية السعودية لجين عمران خلال تقديمها لحفل النجمة احلام في الرياض وبدت بكامل أناقتها وجمالها، رغم الاخبار التي انتشرت عن اجرائها لعملية جراحية عاجلة بسبب حادثة حصلت معها في السابق خلال صيدها الأسماك.

ونشرت عبر خاصية الستوريز عل انستغرام مقطع فيديو استعرضت فيه فستانها الانيق من تصميم المصمم شربل كرم، وشكرته على التصميم المميز الذي اختارته باللون الاخضر. وجاء من عدة اقمشة وبتصميم يشبه القفطان، ومؤلف من طبقتين الاول فستان ضيق بقماش لماع وفوقه شيفون واسع وعليه شك ناعم وتطريزات زادت من اناقة القطعة. واضاف كرم لمسة جميلة من خلال الريش على اطراف الاكمام.

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وكانت لجين اثارت ضجة كبيرة بعدما عقبت على حادثة طعن سمكة، رقبةَ صياد إندونيسي، مستذكرة حادثة وقعت لها أثناء رحلة صيد واضطرت إلى إجراء عملية جراحية بسيطة.

وكتبت لجين في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر"قائلةً ما حصل وقالت" كان خيط الصيد معلقًا فيه خطافان لتعليق الطعم، ورميته بسرعة باتجاه البحر.. ما أعرف كيف رجع الخيط علي ودخل الخطاف في إصبعي طبعا كلمنا خفر السواحل لأننا كنا بنص البحر و لما شافوا الحالة قالوا لازم مستشفى احتجت عملية بسيطة و خياطة + إبرة تسمم".