بالفيديو.. صاحبة مقهى بجدة تخسر 3 ملايين ريال.. والأمانة توضح الملابسات

اتهمت صاحبة مقهى ومطعم بجدة، تُدعى عائشة المعاوي، البلدية بالتسبب في خسارتها 3 ملايين ريال؛ نتيجة قرار بإغلاق المقهى بعد حصولها على رخصة، وقالت عائشة المعاوي، في لقاء لها ببرنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، إنه بعد مرور شهر ونصف الشهر على استخراجها رخصة تشغيل لنشاط مطعم ومقهى من مكتب مختص تابع لأمانة جدة، فوجئت بصدور أمر إغلاق المطعم، دون وجود أسباب واضحة.

وأشارت إلى أن الأمانة لم تقدم لها توضيحًا بشأن قرار الإغلاق، فتارة يقول لها رئيس الأمانة إن السبب هو شكوى الجيران وتارة أخرى يقول إن المشروع تم افتتاحه في موقع سكني، وأضافت: بالنسبة للجيران فقلت أنا لدي توقيعات من الجيران بأنه ليس لديهم مانع في إقامة المقهى، أما فيما يتعلق بأن الموقع سكني وليس تجاريًا، فأكدت أنها لم تكن تعرف هذا الأمر، مُتسائلة عن سبب إعطائها هذا التصريح.

وتابعت: آخر ما دار بيني وبين رئيس البلدية، بعدما طالبته بإيجاد حل لي، قال لي اذهبي لرئيس أمانة جدة، وإذا أعطاك الرخصة فليس لدي مانع، وذهبت ولم يعطوني أي مجال للتواصل معه، وأكدت عائشة المعاوي، أنها خسرت الكثير من الأموال تُقارب الثلاثة ملايين ريال، بالإضافة لتراكم الديون بعد الإغلاق الذي حدث قبل ستة أشهر.

وتعليقًا على الواقعة، أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أن المطعم والمقهى مخالف للاشتراطات؛ فهو يقع في فيلا سكنية داخل حي سكني، مُشيرًا إلى أن المكتب الذي أصدر الرخصة خالف الاشتراطات المطلوبة وقد تم تغريمه وإغلاقه، وعن تعويضها، أشار إلى أنه من حقها مقاضاة المكتب، وطلب التعويض.

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