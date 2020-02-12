بالفيديو.. الزعاق: «عقرب السم» يستمر 10 أيام.. وبرده يقتل

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن موسم عقرب السم يكون شديد البرودة ويقتل، مؤكدًا أنه سينتهي بعد 10 أيام.

وقال خالد الزعاق، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين «تويتر»: «والله يا علينا برد يفطر خشوم البعارين وهو يدل على شدة البرد المُدمي لأنوف الإبل.. والدم له أساس في معرفة شدة البرد».

وأضاف «الزعاق» أن هناك عقرب السم وعقرب البرد؛ فعقرب السم بردها يقتل كما يقتل السم. أما عقرب الدم فيُدمي ولا يقتل، وقال: «وإذا رأينا الدم يخرج من خشوم البعارين، هذا دليل على شدة البرد».

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