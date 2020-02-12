«الشورى» يحسم مقر القيادة العسكرية لمجلس التعاون وتفاهم الطاقة المتجددة الهندي

وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة ونظيرتها بالهند.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي ناقش خلالها التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440هـ.

واقترح الأعضاء إنشاء صناديق وقفية متخصصة، مثل صندوق للصحة وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة؛ لأن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي، كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم.

وطالب أعضاء الشورى بتضمين نظام الشركات جزءًا يختص بالشركات الوقفية، باعتبارها نظامًا اقتصاديًّا خيريًّا إسلاميًّا فريدًا، مُشيرين إلى أنه على الهيئة العامة للأوقاف دراسة اعتبار الصناديق الاستثمارية الوقفية من الصناديق المتخصصة بمواد وقيود تتناسب مع طبيعتها، كما طالبت بإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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