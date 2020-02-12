السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم برنامج القيادات الرياضية الشابة



حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم، برنامج القيادات

واستهدف البرنامج الذي استمر أسبوعين أكثر من 50 مشرفاً ومشرفة ومعلماً ومعلمة من المتخصصين في مجال الصحة والتربية الرياضية وتناول البرنامج عدد من المحاضرات وورش العمل والبرامج التدريبية الرياضية وكذلك البرنامج التدريبي التطبيقي للمعلمين والطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية.

وأوضح مدير إدارة التدريب والأبتعاث والمشرف العام على المشروع بتعليم حائل، أن البرنامج قدمه عدد من الخبراء الدوليين في مجال التربية البدنية مؤكداً حرص وزارة التعليم على تنفيذ مثل هذه البرامج.

// انتهى //

15:35ت م

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حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم، برنامج القيادات الرياضية الشابة والذي تشرف عليه وزارة التعليم بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ،بالتعاون مع صندوق الرياضة الدولي للشباب، بحضور مدير إدارة التدريب والأبتعاث بتعليم حائل عارف الحربي ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم حائل الدكتور عبدالرحمن المنارة وعدد من القيادات التعليمية وذلك بمدارس سهما بحائل.واستهدف البرنامج الذي استمر أسبوعين أكثر من 50 مشرفاً ومشرفة ومعلماً ومعلمة من المتخصصين في مجال الصحة والتربية الرياضية وتناول البرنامج عدد من المحاضرات وورش العمل والبرامج التدريبية الرياضية وكذلك البرنامج التدريبي التطبيقي للمعلمين والطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية.وأوضح مدير إدارة التدريب والأبتعاث والمشرف العام على المشروع بتعليم حائل، أن البرنامج قدمه عدد من الخبراء الدوليين في مجال التربية البدنية مؤكداً حرص وزارة التعليم على تنفيذ مثل هذه البرامج.// انتهى //15:35ت م0187

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