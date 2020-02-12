

أبهـا 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 47 محلاً تجارياً مخالفاً, عقب الجولات الرقابية الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمهنية بالمحافظة.

وأتلفت البلدية خلال الحملة 1341 كيلو جراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي, ومخالفة وإغلاق 139 محلاً تجارياً .

وتمثلت المخالفات المرصودة في تدنّي مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر, بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

// انتهى //

15:31ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تغلق 47 محلاً تجارياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.