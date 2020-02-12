السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان وكيل وزارة الطاقة للشركة السعودية للكهرباء



جدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، وكيل وزارة الطاقة الدكتور نايف العبادي ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة

واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ، على أعمال الشركة في المنطقة ، ومن أبرزها ارتفاع قدرات التوليد خلال الأربعة أعوام الماضية إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات ، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها وترسيتها 17 مشروعاً.

واستعرض سموهما ، مشاريع الشركة في المشاعر المقدسة وفي مقدمتها توسعة محطة تحويل مشعر عرفات ، وإضافة 6 محولات جديدة ، فيما تم اعتماد أتمتة كافة محطات التوزيع وتطوير مركز التحكم بمشعر منى ، وإنشاء مركز للتحكم بحي التنعيم بمكة المكرمة.

واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان ، إلى نبذة عن مشروع العدادات الذكية الذي بدأت الشركة تنفيذه في المنطقة.

// انتهى //

15:32ت م

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جدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، وكيل وزارة الطاقة الدكتور نايف العبادي ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري ، وعدد من مسؤولي الشركة.واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ، على أعمال الشركة في المنطقة ، ومن أبرزها ارتفاع قدرات التوليد خلال الأربعة أعوام الماضية إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات ، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها وترسيتها 17 مشروعاً.واستعرض سموهما ، مشاريع الشركة في المشاعر المقدسة وفي مقدمتها توسعة محطة تحويل مشعر عرفات ، وإضافة 6 محولات جديدة ، فيما تم اعتماد أتمتة كافة محطات التوزيع وتطوير مركز التحكم بمشعر منى ، وإنشاء مركز للتحكم بحي التنعيم بمكة المكرمة.واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان ، إلى نبذة عن مشروع العدادات الذكية الذي بدأت الشركة تنفيذه في المنطقة.// انتهى //15:32ت م0177

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