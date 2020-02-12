السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة



جدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي ، الذي أطلع سموه على أعمال التعداد السكاني بالمنطقة.

واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان ، إلى شرح عن الأعمال الميدانية الجارية ، فيما يخص تعداد

// انتهى //

15:31ت م

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جدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي ، الذي أطلع سموه على أعمال التعداد السكاني بالمنطقة.واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان ، إلى شرح عن الأعمال الميدانية الجارية ، فيما يخص تعداد السعودية 2020، والذي ينفذه في المنطقة أكثر من 16 ألف متعاون ، ودوره في دعم التنمية في شتى المجالات وتجويد الخدمات المقدمة.// انتهى //15:31ت م0176

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