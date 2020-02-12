السعودية اليوم / انطلاق المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها بمحافظة أبوعريش



أبو عريش 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

دشن محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني أمس ، بحضور مدير مكتب التعليم الدكتور حسن بن أبكر الخضي ، فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الثاني عشر ، الذي ينفذه المكتب ممثلاً في وحدة النشاط الطلابي تحت شعار" النظافة من الإيمان .. حماية للإنسان .. وتنمية للمجتمع "، وذلك بحديقة الناصرية في مدينة أبوعريش .

وشدد الدكتور الخضي ، بهذه المناسبة ، على أهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات والبرامج الكشفية والتطوعية التي تسهم دائماً في تعزيز حس المسؤولية لدى الفرد تجاه البيئة وتنمي قيم الانتماء والتعاون للحفاظ على مكتسبات الوطن ، مثمناً في الوقت نفسه جهود الدوائر والأجهزة الأمنية والحكومية التي عكست مقدار التعاون بين المؤسسات الحكومية والأمنية مع بعضها البعض في سبيل خدمة الفرد وتوعية المجتمع. // انتهى //

15:30ت م

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