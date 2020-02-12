السعودية اليوم / افتتاح مركزي "عناية" لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن افتتاح مركزين جديدين ضمن سلسلة مراكز "عناية" بالمدينة المنورة ، والتي تقوم بتقديم خدمات شاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، للمساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

ويقع المركزان الجديدان في منطقة البقيع والآخر في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويحتوي كل منهما على خدمات شاملة لضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج أو العمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج، وكذلك تقديم خدمة التأمين الشامل على المعتمرين القادمين من الخارح، بحيث يستطيع المستفيد أن ينهي جميع أعماله في هذه المراكز دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة، وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات «عناية» الذين يتحدثون بلغات متعددة للعناية بضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة لهم بالإضافة إلى توفر استخراج بيانات المعتمرين بالتعاون مع فرع المديرية العامة للجوازات بالمدينة المنورة عن طريق البصمة.

يشار إلى أن عدد مراكز "عناية" التي تم تدشينها برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن خلال الفترة الماضية بلغ 4 مراكز في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ تعمل المراكز على تقديم أكثر من 30 خدمة لقطاعي الأفراد والأعمال منها 16 خدمة على أجهزة الخدمة الذاتية، و14 خدمة مباشرة من موظفي «عناية» فيما تواصل الوزارة رفع عدد الخدمات للوصول إلى 60 خدمة مباشرة عبر مراكز عناية.

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15:15ت م

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