السعودية اليوم / جامعة حائل تستعد للاعتماد الأكاديمي المؤسسي



حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أقامت جامعة حائل اليوم ندوة " التهيئة للجامعة " قدمتها المستشارة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتورة رفيدة بنت حسين

وتناولت الدكتورة رفيدة عدداً من الموضوعات حول أهمية الاعتماد المؤسسي وانعكاسه على البيئة الجامعية ومنسوبيها.

من جهته أكد معالي مدير جامعة حائل خلال الندوة أن الجامعة تمر بمرحلة مهمة جداً في مسيرة الاعتماد المؤسسي ، مبيناً أن الاعتماد يعد اليوم هدفًا رئيسًا للجامعة، لتحقيق المستوى العلمي الذي نطمح إليه جميعاً .

يشار إلى أن جامعة حائل أنهت كافة متطلبات وممارسات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وفق معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

// انتهـى //

14:52ت م

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حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأقامت جامعة حائل اليوم ندوة " التهيئة للجامعة " قدمتها المستشارة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتورة رفيدة بنت حسين خاشقجي بحضور معالي مدير الجامعة والوكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومديري الإدارات وعدد من طلاب الجامعة.وتناولت الدكتورة رفيدة عدداً من الموضوعات حول أهمية الاعتماد المؤسسي وانعكاسه على البيئة الجامعية ومنسوبيها.من جهته أكد معالي مدير جامعة حائل خلال الندوة أن الجامعة تمر بمرحلة مهمة جداً في مسيرة الاعتماد المؤسسي ، مبيناً أن الاعتماد يعد اليوم هدفًا رئيسًا للجامعة، لتحقيق المستوى العلمي الذي نطمح إليه جميعاً .يشار إلى أن جامعة حائل أنهت كافة متطلبات وممارسات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وفق معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.// انتهـى //14:52ت م0152

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