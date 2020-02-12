السعودية اليوم / كلية الحاسب بجامعة القصيم تنظم لقاءً مفتوحاً للطلبة



بريدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أقامت جامعة القصيم مُمثلة بالنادي الطلابي بكلية الحاسب، أمس، لقاءً مفتوحاً للطلبة بعنوان "لو عدت إلى مقاعد الدراسة"، باستضافة الخريج عبدالرحمن الخميس أحد خريجي الكلية ومدير الشركة وتطوير الأعمال السابق في "يوداستي"

وشهد اللقاء حضورًا كبيراً وتفاعلا مميزًا من الطلبة والمهتمين، حيث تحدث الضيف عن تجربته العملية منذ بدأ حياته الوظيفية بعد التخرج في مختلف القطاعات الخاصة مثل شركات اتصالات وتخزين وتحليل البيانات، وصولاً إلى تطوير الأعمال في منصة "يوداسيتي" السعودية، بحضور عميد كلية الحاسب الدكتور عبدالله الناجم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدد كبير من الطلبة.

وأوضح الخميس خلال اللقاء ضرورة اهتمام الطلبة بمجال فن كتابة الملاحظات، والتحلي بالاستقلالية وعدم الاعتماد على الغير، واختيار التخصص دون الاهتمام لمقولة (غير مطلوب لسوق العمل)، إلا بعد تقصي الحقائق على المدى القريب والبعيد، ومحاولة التأكد ما إذا كان هذا المنظور قد بني على أسس صحيحة أم خاطئة، كما وجه نصائحه للطلبة خلال فترة الدراسة الجامعية بالالتزام بمبدأ ما يعرف بالتفكير الاستراتيجي لاستثمار الوقت الأمثل بين المقررات الدراسية، إضافة إلى أهمية استغلال الطلبة (مهاراتهم الناعمة)، التي تزيد من إنتاجية وتميز الطلبة مثل مهارة التواصل مع الأخرين ومهارة فن كتابة المخاطبات وغيرها.

وعن مرحلة ما قبل التخرج، وجه عبدالرحمن الخميس عدداً من الإرشادات التي تميز الطلبة عن غيرهم وتجعل من جهات التوظيف تهتم بهم بشكل أكبر وتتسابق عليهم ومنها اهتمام الطلبة في التجارب الصغيرة اللاصفية والتي تصقل من مهاراتهم التعلمية والعملية كالدخول في مشروع برمجي مع الآخرين عبر عدة منصات تفاعلية، وكذلك عدم اكتفائهم بدرجة معدل التخرج والسيرة الذاتية المكتوبة، بل وجه نصيحته للطلبة بعمل معرض يبرز من خلاله جميع أعمالهم في حياتهم الجامعية سواء كانت هذه الأعمال لمشاريع مقررات أو مشروع تخرج أو مشاريع لاصفية بحيث يتم عرضها على أي وسيلة تبرز هذه الأعمال لمدراء الشركات والتوظيف كالمدونات الرقمية على سبيل المثال، إضافة إلى ضرورة بناء العلاقات الاجتماعية للطلبة والتي تعد من الأسس المهمة في نجاح الأعمال.

وفي ختام اللقاء، تمت الإجابة على استفسارات الحضور، وتكريم ضيف اللقاء عبدالرحمن الخميس بدرع تذكاري نظير جهوده في تقديم هذه المحاضرة وتوجيه نصائحه وإرشاداته للطلبة ومساعدتهم على تحقيق مزيد من الإنجازات قبل وما بعد تخرجهم.

// انتهى //

14:41ت م

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بريدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأقامت جامعة القصيم مُمثلة بالنادي الطلابي بكلية الحاسب، أمس، لقاءً مفتوحاً للطلبة بعنوان "لو عدت إلى مقاعد الدراسة"، باستضافة الخريج عبدالرحمن الخميس أحد خريجي الكلية ومدير الشركة وتطوير الأعمال السابق في "يوداستي" السعودية ، الذي قدم عدداً من النصائح والتوجيهات للطلبة تعينهم على تحقيق أقصى درجات التميز خلال مسيرتهم التعليمية والعملية.وشهد اللقاء حضورًا كبيراً وتفاعلا مميزًا من الطلبة والمهتمين، حيث تحدث الضيف عن تجربته العملية منذ بدأ حياته الوظيفية بعد التخرج في مختلف القطاعات الخاصة مثل شركات اتصالات وتخزين وتحليل البيانات، وصولاً إلى تطوير الأعمال في منصة "يوداسيتي" السعودية، بحضور عميد كلية الحاسب الدكتور عبدالله الناجم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدد كبير من الطلبة.وأوضح الخميس خلال اللقاء ضرورة اهتمام الطلبة بمجال فن كتابة الملاحظات، والتحلي بالاستقلالية وعدم الاعتماد على الغير، واختيار التخصص دون الاهتمام لمقولة (غير مطلوب لسوق العمل)، إلا بعد تقصي الحقائق على المدى القريب والبعيد، ومحاولة التأكد ما إذا كان هذا المنظور قد بني على أسس صحيحة أم خاطئة، كما وجه نصائحه للطلبة خلال فترة الدراسة الجامعية بالالتزام بمبدأ ما يعرف بالتفكير الاستراتيجي لاستثمار الوقت الأمثل بين المقررات الدراسية، إضافة إلى أهمية استغلال الطلبة (مهاراتهم الناعمة)، التي تزيد من إنتاجية وتميز الطلبة مثل مهارة التواصل مع الأخرين ومهارة فن كتابة المخاطبات وغيرها.وعن مرحلة ما قبل التخرج، وجه عبدالرحمن الخميس عدداً من الإرشادات التي تميز الطلبة عن غيرهم وتجعل من جهات التوظيف تهتم بهم بشكل أكبر وتتسابق عليهم ومنها اهتمام الطلبة في التجارب الصغيرة اللاصفية والتي تصقل من مهاراتهم التعلمية والعملية كالدخول في مشروع برمجي مع الآخرين عبر عدة منصات تفاعلية، وكذلك عدم اكتفائهم بدرجة معدل التخرج والسيرة الذاتية المكتوبة، بل وجه نصيحته للطلبة بعمل معرض يبرز من خلاله جميع أعمالهم في حياتهم الجامعية سواء كانت هذه الأعمال لمشاريع مقررات أو مشروع تخرج أو مشاريع لاصفية بحيث يتم عرضها على أي وسيلة تبرز هذه الأعمال لمدراء الشركات والتوظيف كالمدونات الرقمية على سبيل المثال، إضافة إلى ضرورة بناء العلاقات الاجتماعية للطلبة والتي تعد من الأسس المهمة في نجاح الأعمال.وفي ختام اللقاء، تمت الإجابة على استفسارات الحضور، وتكريم ضيف اللقاء عبدالرحمن الخميس بدرع تذكاري نظير جهوده في تقديم هذه المحاضرة وتوجيه نصائحه وإرشاداته للطلبة ومساعدتهم على تحقيق مزيد من الإنجازات قبل وما بعد تخرجهم.// انتهى //14:41ت م0145

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.