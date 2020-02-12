السعودية اليوم / أمانة الأحساء تغلق 3 مدارس أهلية مخالفة للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي



الأحساء 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أغلقت امانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، اليوم 3 مدارس أهلية مخالفة لاشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي.

وأكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بن محمد بوشل، أنه جرى تطبيق الجزاءات بحق المدارس المخالفة وفق اللوائح والأنظمة، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية الشاملة التي تستهدف المرافق العامة وذلك للتأكد من مدى تطبيقها للوائح المتعلقة بأنشطتها.

وأضاف أن الأمانة تشدد من خلال وضع الخطط والبرامج الشاملة لتعزيز مبدئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد من تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

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14:36ت م

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