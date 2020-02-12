السعودية اليوم / السلطات المغربية توقف شبكة إجرامية نشطة في التهريب الدولي للمخدرات



الرباط 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أوقفت مصالح الأمن المغربية الليلة الماضية بمدينة كلميم، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية نشطة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني اليوم، أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز أكثر من سبعة أطنان من المخدرات من نوع "الشيرا" تم ضبطها في أماكن متفرقة في مستودعات كائنة بضواحي مدينة كلميم.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني مكنت أيضا من حجز أربع سيارات ودراجة نارية كانت معدة لنقل هذه المخدرات، وبندقيتين وخراطيش، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار البيان إلى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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14:37ت م

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